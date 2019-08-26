BASIN ÖZETİ – 26 Ağustos 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Türgev para basacak
Komşu da yanıyor
5 general istifa etti
Olayların ardındaki gerçek
Para yoksa hak da yok
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Gazali, felsefecileri kendi silahlarıyla vurdu
Başka kardeş mi bulamadın
Mardinli Marilyn olduğunu ispat edecek
Cebimizdeki büyük tehlike
Masa da masaymış
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Hükümet yaşamak için krize ihtiyaç duyuyor
'İktidarın körüklediği şiddetin sonucu'
Sözleri için meclis araştırması istendi
Van'da kayyum protestosunda gözaltı
Devlet HES'leri başımızdan kaldırsın
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Delikanlıca davran
Burası tüm yaylalara örnek
Şiddeti durdur insanı kurtar
İhale yok, mal yok, fatura yok
Ermenilerin hayali suya düştü
BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Yalan dolanla ÇED raporu
Son 5 yıldaki durum: 3 bin camii 50 kütüphane
Çocuk okutmak hiç bu kadar zor olmadı
'Tüm canlılar öldü'
Fahiş zamlar geldi
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