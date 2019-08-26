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BASIN ÖZETİ – 26 Ağustos 2019

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BASIN ÖZETİ – 26 Ağustos 2019
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Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Türgev para basacak

Komşu da yanıyor 

5 general istifa etti 

Olayların ardındaki gerçek 

Para yoksa hak da yok 


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Gazali, felsefecileri kendi silahlarıyla vurdu 

Başka kardeş mi bulamadın 

Mardinli Marilyn olduğunu ispat edecek 

Cebimizdeki büyük tehlike 

Masa da masaymış 


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Hükümet yaşamak için krize ihtiyaç duyuyor 

'İktidarın körüklediği şiddetin sonucu' 

Sözleri için meclis araştırması istendi 

Van'da kayyum protestosunda gözaltı 

Devlet  HES'leri başımızdan kaldırsın 


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Delikanlıca davran 

Burası tüm yaylalara örnek 

Şiddeti durdur insanı kurtar 

İhale yok, mal yok, fatura yok

Ermenilerin hayali suya düştü  


BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Yalan dolanla ÇED raporu 

Son 5 yıldaki durum: 3 bin camii 50 kütüphane 

Çocuk okutmak hiç bu kadar zor olmadı 

'Tüm canlılar öldü' 

Fahiş zamlar geldi

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