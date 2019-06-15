DAİŞ’lierin çocukları Belçika’ya götürüldü

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Belçika'dan Suriye’de terör örgütü DAİŞ’in saflarına katılan örgüt mensuplarının 6 çocuğu ülkeye götürüldü.

Belçika Dışişleri Didier Reynders, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Suriye’den 6 çocuk bugün ülkemize getirildi” açıklamasını yaptı.

Belçikalı Bakan, ülkeye getirilen çocukların devletin ilgili organları tarafından denetim ve gözetim altında tutulduklarını bildirdi.

Yaşları 6 ile 18 arasında ebeveyni olmayan 6 çocuğun, Belçika'ya getirilmeden önce Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) kontrolündeki kamplarda tutulduğu bildirildi

Bu arada teslim olan çoğu yabancı kökenli DAİŞ mensubunun ve ailelerinin tutulduğu kampı kontrol eden DSG, batılı ülkelere vatandaşlarını geri kabul etmeleri yolunda yaptığı çağrıyı yineledi.

Suriye’deki siyasi belirsizlik yüzünden DAİŞ mensularının bu kamplarda tutmanın güvenlik açısından ciddi risk teşkil ettiğine değinen DSG Sözcüsü Mustafa Bali, kamplarda tutulan çocukların dışında DAİŞ mensubu kadın ve erkekleri vatandaşı oldukları ülkelerin geri almasını istedi.

Batılı ülkeler yetim çocuklar dışında kendi topraklarından giden kadın ve erkek örgüt mensuplarını geri kabule yanaşmıyor. DSG, teslim olan bir grup DAİŞ'liyi daha önce yargılanmak üzere Irak'a göndermişti.