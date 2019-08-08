Şam'dan 'güvenli bölge' tepkisi

HABER MERKEZİ

ABD ve Türk yetkililerinin Batı Kürdistan’da (Rojava) planlanan 'güvenli bölge' planına ilişkin vardığı anlaşmaya Suriye rejiminden tepki geldi.

Suriye, ABD ve Türkiye'nin Rojava’da güvenli bölge kurulmasına yönelik vardığı mutabakatı reddetti.

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA'ya konuşan bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, “Suriye, Amerikan Türk ve işgalcilerin kuzeyde sözde güvenli bölge kurulmasına ilişkin olarak vardığı anlaşmayı kategorik olarak reddediyor” dedi.

Haberde ayrıca “bu saldırgan ABD - Türkiye projesine alet olan Suriyeli Kürtlerin de bu açıdan tarihi bir sorumluluk taşıdığı” ifadesi yer aldı.

ABD İLE TÜRKİYE’DEN MUTABAKAT

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada ABD askeri yetkilileriyle görüşmelerin tamamlandığı ve şu konularda mutabakat sağlandığı açıklanmıştı:

-Türkiye'nin güvenlik endişelerini giderecek ilk aşamada alınacak tedbirlerin bir an önce uygulanması.

-Bu çerçevede güvenli bölge tesisinin ABD ile koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezinin en kısa zamanda kurulması.

-Güvenli bölgenin bir barış koridoru olması ve yerinden edilmiş Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için her türlü ilave tedbirin alınması.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün akşam yaptığı açıklamada, ABD ile birlikte adım atacaklarını söyledi.