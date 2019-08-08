Pentagon’dan ‘güvenli bölge’ açıklaması

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ABD ve Türk yetkililerinin Batı Kürdistan’da (Rojava) planlanan 'güvenli bölge' planıyla vardığı anlaşmaya ilişkin ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) açıklama yapıldı.

Pentagon Sözcüsü Sean Robertson’ın Amerika’nın Sesi’ne gönderdiği yazılı açıklamada, iki ülke arasında varılan anlaşmanın çok önemli bir adım olduğu kaydedildi, bununla birlikte daha yapılması gerekenler olduğu belirtildi.

Robertson, görüşmelerin NATO müttefiki Türkiye’nin meşru endişelerini giderme konusunda Rojava’da sürdürülebilir bir güvenlik mekanizması oluşturulması yönünde ilerlemeler sağladığını kaydetti.

Robertson, güvenlik mekanizmasının aşama aşama uygulanacağını söyledi ve ABD’nin Türkiye’yle müzakereler devam ederken bazı aktiviteleri hızlıca uygulamaya hazır olduğunu vurguladı.

ABD İLE TÜRKİYE’DEN MUTABAKAT

ABD ve Türk yetkililer, Ankara’da 3 gün süren müzakerelerin sonunda konuyla ilgili anlaşmaya varmıştı.

Türkiye Savunma Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada ABD askeri yetkilileriyle görüşmelerin tamamlandığı ve şu konularda mutabakat sağlandığı açıklanmıştı:

-Türkiye'nin güvenlik endişelerini giderecek ilk aşamada alınacak tedbirlerin bir an önce uygulanması.

-Bu çerçevede güvenli bölge tesisinin ABD ile koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezinin en kısa zamanda kurulması.

-Güvenli bölgenin bir barış koridoru olması ve yerinden edilmiş Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için her türlü ilave tedbirin alınması.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün akşam yaptığı açıklamada, ABD ile birlikte adım atacaklarını söyledi.