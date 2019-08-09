DAİŞ’ten Xaneqin’de havan topu saldırısı

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DAİŞ’in, Diyala ilinin Xaneqin ilçesinde havan toplarıyla gerçekleştirdiği saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yerel medyaya konuşan Diyala Polis İstihbarat Birimi'nde görevli Yüzbaşı Ali Haydar, DAİŞ'in Xaneqin ilçesinin İmam Veysi bölgesine havan toplarıyla saldırdığını belirtti.

Saldırı sonucu bir sivil hayatını kaybetti, bir sivil de yaralandı.

Terör örgütü DAİŞ, Haziran 2014'te Musul başta olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçirmişti.

Irak güçlerinin Aralık 2017'de, başta Musul olmak üzere terör örgütü DAİŞ'in 3 yıl elinde tuttuğu bölgelerin çoğunu kurtardı.

DAİŞ’in bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasına rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.