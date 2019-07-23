Irak’tan Kürdistan Bölgesi'ne 6 ayda 6 bin kişi göç etti

K24 - ERBİL
2019’un ilk 6 ayında, Irak’ın farklı illerinden 6 bin kişinin Kürdistan Bölgesi’ne göç ettiği belirtildi.
Barzani Yardım Vakfı tarafından, 2019 yılının ilk 6 ayıyla ilgili hazırlanan veriler kamuoyuyla paylaşıldı.
Barzani Yardım Vakfı’nın verilerine göre, içerisinde bulunduğumuz yılın ilk 6 ayında Irak’ın farklı illerinden gelenler Kürdistan Bölgesi’ndeki sığınmacı kamplarına yerleşti.
6 ay içerisinde Kürdistan Bölgesi’ne göç eden ailelerin sayısının 1586 olduğu kaydedilirken, söz konusu ailelerin güvenlik nedenlerinden ötürü Kürdistan Bölgesi’ne geldiği ifade edildi.
Kürdistan Bölgesi’ne gelen ve sayıları 1263’ü bulan 301 ailenin de tekrar evlerine döndüğü bildirildi.
Vakfın raporunda ayrıca, Kürdistan Bölgesi’ndeki sığınmacı kamplarında 5764 babasız çocuğun var olduğuna işaret edildi.
Resmi verilere göre, Kürdistan Bölgesi’nde 1 milyon 250 bin Iraklı sığınmacının yanı sıra Suriye başta olmak üzere çevre ülkelerden de 275 bin sığınmacı bulunuyor.
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