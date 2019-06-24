Başkan Barzani: DAİŞ’ten kurtarılanlar için ne gerekiyorsa yapılacak

K24 - ERBİL

Başkan Mesud Barzani, “Ezidi kardeşlerimin başına gelenler tarih boyunca halkımızın yaşadığı felaketlerin bir devamıdır” dedi.

Başkan Mesud Barzani, terör örgütü DAİŞ’ten kurtarılmış Ezidi Kürt kadınlarla bir araya geldi.

DAİŞ’in esir aldığı kadınların acısını ve yaşadığı sıkıntıları çok iyi anladığını kaydeden Başkan Barzani, DAİŞ’ten kurtarılan Ezidi kadınların Kürt halkının azizleri ve onur kaynağı olduğunu belirtti.

DAİŞ’li teröristlerin Ezidi halkına mazlumiyet yaşattığını söyleyen Başkan Barzani, Peşmerge güçlerinin de Ezidilerin intikamını kahramanca aldığını ifade etti.

Başkan Barzani, “Sizlerin yaşam şartlarının normalleşmesi için Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve Kürdistan Parlamentosu gerekli olan herşeyi yapacak” ifadelerini kullandı.

Şengal’deki duruma da değinen Başkan Barzani, Şengal’in halk tarafından yönetilmesi gerektiğini ve yerlerinden göç eden Şengallilerin tekrar evlerine dönmesi gerektiğini kaydetti.

Görüşmede, Kürdistan Kadınlar Birliği Sekreteri, Kürdistan Vakıflar Bakanlığı’ndaki Ezidi Kürtleri İşleri Müdürü ve Kaçırılan Ezidi Kürtleri Kurtarma Ofisi Müdürü de DAİŞ’ten kurtarılmış Ezidilerin durumuna dair bilgi verdi.