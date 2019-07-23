BM’den İdlib çağrısı: Derhal durdurun

HABER MERKEZİ
Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Krizi İçin İnsani Yardımlar Koordinatör Yardımcısı Mark Cutts, Suriye’nin İdlib kentinde sivilleri hedef alan saldırıların son bulmasını istedi.
Cutts, yaptığı yazılı açıklamada, İdlib'in Marratinnuman ve Serakib ilçelerine dünkü saldırılarda onlarca sivilin öldüğü belirterek, söz konusu saldırıların son dönemdeki en kanlı saldırılar olduğunu kaydetti.
Cutts, "Saldırının çoğu kurbanları kadın ve çocuklardan oluşuyor. Ölenler arasında ayrıca kurtarma ve sağlık çalışanları da vardı. Cesetler paramparça olmuştu. Kurtarma ekipleri yoğun çalışarak enkaz altında kalanları kurtarmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.
Saldırıların acilen son bulmasını isteyen Cutts, sivillerin ve altyapının hedef alınmasının herhangi bir açıklamasının olmadığını vurguladı.
İDLİB’DE DURUM
İdlib Suriye'de silahlı muhaliflerin elinde kalan son büyük merkez. Bölge El Kaide bağlantılı cihatçı örgüt Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) kontrolünde bulunurken Washington merkezli askeri araştırmalar enstitüsü ISW, DAİŞ’in İdlib'de yeniden canlanabileceği uyarısı yapmıştı.
Rusya ile Türkiye arasında Eylül 2018'de varılan Soçi mutabakatıyla İdlib'de gerginliği azaltma bölgeleri oluşturulması konusunda uzlaşılmıştı. Ancak nisan ayı sonundan beri Beşar Esad'a bağlı birlikler Rus hava kuvvetlerinin de desteğiyle bölgede operasyonlarını yoğunlaştırdı.
Saldırılarda ölenlerin sayısının ise 1500'ü bulduğu belirtilirken, çatışmalar nedeniyle 300 binden fazla kişi de bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.
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