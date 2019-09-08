Neçirvan Barzani’den Fransa ve Macron’un rolüne övgü

K24 - ERBİL

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Kürdistan halkının Fransa’nın dostluğu ve desteğinin farkında olduğunu ve saygı duyduğunu belirtti.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Fransa’nın yeni Erbil Başkonsolosu Olivier Decottignies’i kabul etti.

Olivier Decottignies’i yeni görevinden ötürü kutlayarak başarılar dileyen Neçirvan Barzani, Fransa ile ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini belirtti. Kürdistan Bölgesi Başkanı Fransa ve Macron’un rolüne övgüde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Erbil ile Bağdat arasında müzakerelerin başlaması, ilişkilerin normalleşmesi ve bazı sorunların çözülmesindeki rolüne işaret eden Neçirvan Barzani, Fransa’nın Suriye’deki Kürt siyasi taraflar arasındaki çelişkilerin çözülmesi için gösterdiği çabalara destek verdiğini dile getirdi.

Irak’ın siyasi, güvenlik ve ekonomik durumlarının da konuşulduğu görüşmede, 140’ıncı madde kapsamındaki bölgeler başta olmak üzere güvenlik ve istikrarın korunması için Erbil ile Bağdat hükümetleri arasındaki koordinasyon ve dayanışmanın önemine vurgu yapıldı.

Görüşmede, Fransa’nın Erbil Başkonsolosu ise, Kürdistan Bölgesi’nin göçmenlere yaptığı yardımlardan ötürü ülkesinin teşekkürlerini ifade etti.

Decottignies, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Irak ve Kürdistan Bölgesi’ne yapacağı ziyaret hakkında da bilgi verdi.