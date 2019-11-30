Başkan Barzani: Saldırıların hedefi güvenlik ve istikrardır

K24 - ERBİL

Başkan Mesud Barzani, terör örgütü DAİŞ’in dün gece Kifri ilçesine bağlı Kulaco nahiyesinde düzenlediği saldırı ve bugün Kerkük’te yaşanan patlamalarla ilgili yaptığı açıklamada, “Söz konusu saldırılar, terör örgütü DAİŞ’in yeniden örgütlendiğinin işaretleridir. Saldırıların hedefi güvenlik ve istikrardır” dedi.

Başkan Mesud Barzani, terör örgütü DAİŞ’in dün gece Kifri ilçesine bağlı Kulaco nahiyesinde düzenlediği saldırı ve bugün Kerkük’te yaşanan patlamalarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Başkan Barzani, açıklamasında, terör örgütü DAİŞ’in dün gece Kifri ilçesine bağlı Kulaco nahiyesinde düzenlediği saldırıda şehit düşen 3 asayiş görevlisinin yakınlarına başsağlığı, bu saldırıda ve bugün Kerkük’te yaşanan patlamalarda yaralananlara da acil şifalar diledi.

Terör örgütü DAİŞ’in bölgedeki hareketliliğine dikkat çeken Başkan Barzani, “Söz konusu saldırılar, terör örgütü DAİŞ’in yeniden örgütlendiğinin işaretleridir. Saldırıların hedefi güvenlik ve istikrardır” ifadelerini kullandı.

Başkan Barzani, açıklamasında şunları kaydetti:

“Dün gece teröristlerin Kifri ilçesine bağlı Kulaco nahiyesinde düzenlediği saldırıda Asayiş Müdürü ve 2 asayiş görevlisi şehit düştü ve birkaç görevli de yaralandı. Bugün de Kerkük’te birkaç patlama meydana geldi ve bazı vatandaşlar yaralandı. Şehit yakınlarına başsağlığı diliyor, taziyelerimi iletiyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum.

Bunlar terör örgütü DAİŞ’in yeniden örgütlendiğinin işaretleridir. Şimdi de güvenlik ve istikarı hedef alıyorlar.

Terörle mücadelede uluslararası toplumun daha fazla desteğine ihtiyaç var. Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan bölgelerdeki vatandaşların korunması için de Kürdistan Bölgesi ve Bağdat hükümetleri, güvenlik ve askeri anlamda işbirliği ve koordinasyonu geliştirecek adımlar atmalı.“