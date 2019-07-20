TANKER KRİZİ - Almanya ve Fransa da topa girdi

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Tahran ile Londra arasında tanker krizi tırmanırken, Almanya ve Fransa’dan İngiltere’ye destek açıklaması geldi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, tankere el konulması olayında İngiltere ile tam dayanışma içerisinde olduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, tankerin serbest bırakılması için İran'a çağrı yapılırken, "Bu tür eylemler bölgede tansiyonu düşürme çabalarına zarar veriyor" denildi.

Almanya da söz konusu gelişmelerle ilgili İran’ı kınadı.

Almanya’dan gelen açıklamalarda, Hürmüz Boğazı'nda artan tansiyonun tehlikeli şekilde yükseldiği uyarısı yapılarak, "Tanker ve mürettebatın serbest bırakılması için İran'a çağrı yapıyoruz" denildi.

İNGİLTERE’DEN AÇIKLAMA

Bugün İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait petrol tankerine cuma günü alıkoyması üzerine Tahran yönetimine “tehlikeli yolu seçiyor olabilir” uyarısında bulundu.

Bakan Hunt Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Cebelitarık’un Suriye’ye giden petrolü hukuka uygun şekilde yakalamasının ardından, Körfez’deki dünkü olay İran’ın tehlikeli bir yasadışı ve istikrarı bozucu davranış yolunu seçmiş olabileceğine yönelik endişe verici işaretler gösteriyor” dedi.

İngiliz Bakan Grace1 tanker meselesini çözmek için çalıştıklarını ancak güvenli taşımayı garanti altına alacaklarını bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu ise cuma günü Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait petrol tankerini alıkoymasına gerekçe olarak tankerin bir balıkçı teknesiyle kazaya karışmasını gösterdi.

İngiliz donanması İran’a ait Grace 1 isimli tankeri AB yaptırımlarını ihlal ederek Suriye’ye petrol taşıdığı iddiasıyla 4 Temmuz’da Cebelitarık’ta el koymuştu.

İran "Grace 1" adlı tankerin durdurulmasının İngiltere için "sonuçları olacağı" açıklamasını yapmıştı.