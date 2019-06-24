Kerkük için harekete geçiliyor

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Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Kerkük’teki olağanüstü durumun normalleşmesi için harekete geçiyor.

K24’e konuşan KDP’li Kerkük’ün Durumunu Normalleştirme Komisyonu Üyesi Şaxewan Abdullah, önümüzdeki iki hafta içerisinde Kerkük’ün durumunun normalleştirilmesine yönelik adımların atılacağını söyledi.

Abdullah, öncelikle Kerkük’teki güvenlik durumunun normalleştirileceğini, sonrasında ise Kerkük Valisi’nin belirleneceğini belirtti.

Kerkük’le ilgili adımların aşamalar halinde atılacağını kaydeden Abdullah, iki hafta sonra güvenlikle ilgili atılacak adımların ardından KDP’nin Kerkük’e dönüp ofislerini açacağını ifade etti.

Kürdistan Bölgesi Peşmerge Bakanlığı ile Irak Savunma Bakanlığı arasında Kerkük’le ilgili görüşmelerin sürdüğünü vurgulayan Abdullah, yakın bir zamanda harekete geçileceğini dile getirdi.

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanlık Konseyi ve Kerkük’ün Durumunu Normalleştirme Komisyonu Üyesi Xalid Şiwani ise, Kerkük’teki sorunun kent için yeni valinin belirlenmesi ile çözüleceğini söyledi.

K24’ün edindiği bilgiye göre, önümüzdeki günlerde Kerkük’lü farklı kesimlerin temsilcileri Kerkük’ün Durumunu Normalleştirme Komisyonu üyeleri bir araya gelecek.

Kısa bir süre içerisinde ise, KDP’nin Kerkük ofisini açması bekleniyor.