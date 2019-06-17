HAKKARİ - 30 günlük eylem ve etkinlik yasağı

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Hakkari’de 30 gün boyunca yapılacak tüm eylem ve etkinliklerin yasaklandığını bildirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yaz aylarının gelmesiyle ve havaların ısınmasıyla birlikte terör örgütlerine karşı sempatisi bulunan kitlenin hareketlenme arayışları içerisinde olabilecekleri ve yasal olarak başlayacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerini amacı dışına saptırarak toplumsal olaylar çıkartabilecekleri değerlendirilmektedir” denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Başkalarının hak ve özgürlüklerinin engellenmemesi, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, meydana gelebilecek olası bir provokasyonun engellenebilmesi ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla; 2911 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. maddesi hükümleri gereğince; valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, Hakkari il sınırları içerisinde (il merkezi, dış ilçeler ve jandarma sorumluluk bölgeleri dahil) 18 Haziran 2019 tarihi saat 00.00’dan 17 Temmuz 2019 tarihi saat 23.59’a kadar 30 gün süre ile meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, stant açma gibi türdeki eylem ve etkinliklerin yapılmasının yasaklaması kararı alınmıştır.”

Hakkari Valiliği, il merkezi ve 4 ilçedeki 5 bölgede 15 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurmuştu.