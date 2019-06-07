Erbil – Düsseldorf uçuşları başladı

K24 - ERBİL

Kürdistan Bölgesi’nin başkenti Erbil’den Almanya’nın Düsseldorf kentine direkt uçuşlar başladı.

K24’e konuşan Uluslararası Erbil Havalimanı Müdürü Talar Faik, bugün Erbil’den Düsseldorf’a ilk uçuşun gerçekleştiğini belirtti.

Faik Erbil – Düsseldorf uçuşlarının şuan haftada bir defa yapılacağını ifade etti.

Öte yandan, geçtiğimiz ay K24’e açıklamalarda bulunan Uluslararası Erbil Havalimanı Müdürü Talar Faik, Antalya, Almanya’nın Köln kenti ve Hollanda’nın Eindhoven kentine haftada 3 seferin düzenleneceğini söylemişti.

Erbil’de havalimanı ve uçuşlardaki olumlu seyrin devam ettiğini kaydeden Faik, diğer ülkelerle karşılıklı uçuşlarda da artış olmasını beklediklerini ifade etmişti.

Söz konusu 3 uçuşun Türkiye menşeli bir havayolu firması tarafından düzenlendiğini vurgulayan Faik, Erbil Havalimanı’ndan günlük 56 uçuş olduğunu, bunların çoğunun da uluslararası uçuşlar olduğunun altını çizmişti.

Faik, Erbil'e havayoluyla gidiş - geliş oranlarının abluka öncesinden daha iyi bir durumda olduğunu dile getirmişti.