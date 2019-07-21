Yeni kabinenin ilk toplantısı piyasaları olumlu yönde etkiledi

K24 - ERBİL

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin programını açıklamasının ardından çeşitli alanlardaki üretimde yüzde 10 ila 15 artış yaşandığı belirtildi.

K24’e konuşan Kürdistan Üreticiler Birliği Sözcüsü Mela Yasin, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin uygulamaya başladığı planın özel kartı ayırıp, genel kartı da düzene koyduğunu söyledi.

Hükümetin çalışma planıyla Kürdistan Bölgesi’nin ekonomik alt yapısının büyüyeceğini kaydeden Yasin, hükümetin planını desteklediklerini belirtti.

Yasin, ilk bakanlar kurulu toplantısının ardından üretim pazarında yüzde 10 ila 15 artış yaşandığını vurguladı.

Lezgin Resul isimli üretici ise K24’e yaptığı açıklamada, yeni hükümetin çalışma programının herkesi memnun ettiğini söyleyerek, 2 ay sonra göndermeyi planladıkları ürünleri geçtiğimiz 2 gün içerisinde 3 posta olarak gönderdiklerini kaydetti.

Kürdistan Üreticiler Birliği Başkan Yardımcısı Cemil Gerdi de, yabancı yatırımcılara tekrar çağrıda bulunmayı planladıklarını belirterek, yerli üreticilerle bazı büyük ve stratejik projeler üzerine çalışacaklarını bildirdi.

Üreticiler hükümetin programının uygulanması durumunda geçtiğimiz yıllarda yaşanan ekonomik sıkıntıların aksine, önümüzdeki 4 yıl içerisinde üretim seviyesinin gözle görülür bir şekilde artacağını ifade ediyor.