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BASIN ÖZETİ – 29 Temmuz 2019

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BASIN ÖZETİ – 29 Temmuz 2019
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Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Genç, işsiz, umutsuz

250 bin kişi işsiz kalacak 

Yüzde 2 paniği 

Futbolda kaos kapıya dayandı 

Seçim çağrısı yok 


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Uzaksanız yalnızsınız 

İzmaritin düştüğü yerde ot bitmiyor

Çizgi çekildi işkence bitti 

İşgalin ve hüznün sergisi 

Ya yeni anayasa ya da sandık 


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

'Kardeşçe yaşamak istiyorsak sanatı teşvik etmeliyiz'

'Kazdağları hepimizin'

Yargı reformu için meclise çağrı 

Yaşamla ölüm arasında 

İstanbul'da hapis hayatı yaşıyoruz 


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Faiz düştü dolar da düşecek 

Büyükanıt yoğun bakımda 

Teşkilata Suriyeli talimatı 

Maganda tutuklandı 

Sokakta işkence 


BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Bir plastik şişe 500 yıl kalıyor 

Koruma alanına inşaat 

Öğretmen odasında ayrımcılık 

Doğu Akdeniz'de partner kalmadı 

Valilikten yine yasak 

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