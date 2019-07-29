BASIN ÖZETİ – 29 Temmuz 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Genç, işsiz, umutsuz
250 bin kişi işsiz kalacak
Yüzde 2 paniği
Futbolda kaos kapıya dayandı
Seçim çağrısı yok
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Uzaksanız yalnızsınız
İzmaritin düştüğü yerde ot bitmiyor
Çizgi çekildi işkence bitti
İşgalin ve hüznün sergisi
Ya yeni anayasa ya da sandık
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
'Kardeşçe yaşamak istiyorsak sanatı teşvik etmeliyiz'
'Kazdağları hepimizin'
Yargı reformu için meclise çağrı
Yaşamla ölüm arasında
İstanbul'da hapis hayatı yaşıyoruz
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Faiz düştü dolar da düşecek
Büyükanıt yoğun bakımda
Teşkilata Suriyeli talimatı
Maganda tutuklandı
Sokakta işkence
BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Bir plastik şişe 500 yıl kalıyor
Koruma alanına inşaat
Öğretmen odasında ayrımcılık
Doğu Akdeniz'de partner kalmadı
Valilikten yine yasak
Site Haritası | Şartlar ve Koşullar | Hakkımızda | İletişim