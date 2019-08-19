29 ilde 418 gözaltı!

HABER MERKEZİ
Diyarbakır, Mardin ve Van başta olmak üzere 29 ilde düzenlenen ‘PKK/KCK’ operasyonlarında 418 kişi gözaltına alındı.
Türkiye İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Diyarbakır, Mardin ve Van illeri başta olmak üzere toplam 29 ilde PKK/KCK üyesi 418 şüphelinin gözaltına alındığı ve operasyonların devam ettiği” belirtildi.
Operasyonların, Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir belediyelerine kayyum atamasıyla eşzamanlı gerçekleşmesi dikkat çekti.
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van Büyükşehir Belediyesi’ne Van Valisi Mehmet Emin Bilmez kayyum olarak atandı.
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