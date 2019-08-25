Mardin'de zincirleme kaza

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Mardin'de otomobil ile iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Nusaybin-Artuklu karayolu Tilkitepe Mahallesi yakınlarında Mesut Tanak (38) yönetimindeki tır, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen otomobil ve tır ile çarpıştı.
Kaza nedeniyle Nusaybin, Artuklu ve Kızıltepe ilçesinden 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Mesut Tanak hayatını kaybetti, yaralanan Hüseyin Kılıç, Baki Kılıç ve Mahmut Çoban sağlık ekiplerince Artuklu ve Nusaybin'deki hastanelere kaldırıldı. (Kaynak: Ajanslar)
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