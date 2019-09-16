K24 ÖZEL - Kürt belediye başkanı: Milletvekili adayıyım

K24 - LONDRA

Güney Londra’nın en yoğun nüfuslu bölgelerinden Lambeth Belediyesi Başkanı İbrahim Doğuş, İngiltere’de yapılacak parlamento seçimlerinde milletvekili adayı olacağını açıkladı.

K24’e konuşan Lambeth Belediyesi Başkanı İbrahim Doğuş, İngiltere İşçi Partisi’nden milletvekili adayı olacağını ve bu partiden parlamentoya girecek ilk Kürt olmak istediğini söyledi.

39 yaşındaki belediye başkanı, seçim kampanyasında çok önemli işlere imza atacaklarını belirterek, şunları söyledi:

“İngiltere’de Çalışma Konseyi’nde görev alan birkaç Kürt’ten biri olduğum için gurur duyuyorum. Ayrıca çalışma arkadaşlarım ve yardımcımın yoğun çabalarıyla mültecilere yardım eden ve savunmasız gruplarla ilgilenen Lambeth Belediyesi Başkanı olarak da bundan gurur duyuyorum.”

Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılması (Brexit) sürecinden söz eden Doğuş, “Bir sonraki seçimde Brexit büyük bir sorun olacaktır. İşçi Partisi üyesi ve Lambeth Belediyesi Başkanı olarak Brexit’e karşı olduğumu daha önce ifade etmiştim” dedi.

Öte yandan, küçük yaşlarda İngiltere’ye yerleştiğini ifade eden Doğuş, “Burada doğmadım, ama burada yaşamayı seçtim. Çoğu göçmen gibi ben de savaştan ve çatışmalardan uzak, daha iyi bir yaşam için geldim” şeklinde konuştu.

Çocukluğunda çok sayıda farklı işte çalıştığını ve aynı zamanda okula gittiğini belirten Doğuş, “Bugün işyerlerimde 50’den fazla kişiyi istihdam ediyorum” dedi.

İBRAHİM DOĞUŞ KİMDİR?

38 yaşında. Maraş’ın Elbistan ilçesinde doğan İbrahim Doğuş yaklaşık 30 yıldır İngiltere’de yaşıyor. Kebap restorantları işleten bir iş insanı.

Yaklaşık 20 yıldır İşçi Partisi'nde siyasi kariyerini devam ettiriyor.

Mayıs 2018 seçimlerinde Lambeth’te aday olduğu bölgede rekor sayıda oy olarak belediye meclisine seçilen İbrahim Doğuş, belediye meclisinin İşçi Partili gurubunun ilk toplantısında belediye başkan yardımcılığına seçilerek bir ilke imza atmıştı.

Doğuş, 24 Nisan’da 350 bin nüfuslu Lambeth’in Belediye Başkanlığı görevini devralmıştı.

Türkiye Araştırmaları Merkezi’nin (CEFTUS) yöneticiliğini yapmasının yanı sıra İngiltere’de her yıl düzenlenen ‘En İyi Kebap Ödülleri’nin (British Kebab Awards) de kurucusu olan Doğuş, yardım programlarında sık sık yer alan bir isim.

22 Mart 2017’de Londra’daki İngiliz Parlamentosu’na yönelik 4 İngiliz vatandaşın hayatını kaybetmesine ve 20’sinin yaralanmasına yol açan bombalı araçla gerçekleştirilen terör saldırısında insani tutumundan dolayı büyük övgü alan Doğuş, İngiliz medyasının gündemine girmişti.