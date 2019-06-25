BASIN ÖZETİ – 25 Haziran 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Hak,hukuk, adalet
Halk nefes almak istiyor
Hesaplaşma zamanı
Mesaj doğru algılanmalı
74 gün sonra yaşama dokundu
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Yüzde 9'un sırrı
Anne yüreği işte böyle bir şey
İstanbul seçimi dünyanın manşeti
Dolar da faiz de düştü
Gezi'de 6 yıl sonra ilk buluşma
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Ders sandıkta kalmasın
Evlenmek istemediği için öldürülmüş
LGS'de kızlar daha başarılı oldu
Tarihi mağara betona gömüldü
İran karşıtı koalisyon girişimi
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Ne isterseniz yapın S-400 işi bitmiştir
Batı'da intikam çığlıkları atılıyor
Seçim bitti artık işimize bakalım
Haysiyeti kırılmış
Sporda güvenlik kapsamı genişliyor
BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Sanatçılar konuşacak
Matematik sıfır
Teslim olmayan milyonların başarısı
Tanıdığa kıyak ihale
Kürt oyları İmamoğlu'na gitti
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