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BASIN ÖZETİ – 25 Haziran 2019

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BASIN ÖZETİ – 25 Haziran 2019
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Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Hak,hukuk, adalet

Halk nefes almak istiyor 

Hesaplaşma zamanı 

Mesaj doğru algılanmalı 

74 gün sonra yaşama dokundu 

 


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Yüzde 9'un sırrı 

Anne yüreği işte böyle bir şey 

İstanbul seçimi dünyanın manşeti 

Dolar da faiz de düştü 

Gezi'de 6 yıl sonra ilk buluşma 


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Ders sandıkta kalmasın 

Evlenmek istemediği için öldürülmüş 

LGS'de kızlar daha başarılı oldu 

Tarihi mağara betona gömüldü 

İran karşıtı koalisyon girişimi 


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Ne isterseniz yapın S-400 işi bitmiştir 

Batı'da intikam çığlıkları atılıyor 

Seçim bitti artık işimize bakalım 

Haysiyeti kırılmış 

Sporda güvenlik kapsamı genişliyor 


BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Sanatçılar konuşacak 

Matematik sıfır 

Teslim olmayan milyonların başarısı 

Tanıdığa kıyak ihale 

Kürt oyları İmamoğlu'na gitti

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