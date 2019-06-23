4,65 milyonluk şehirde su bitti

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Hindistan’ın en büyük şehirlerinden olan, 4,65 milyon insana ev sahipliği yapan Chennai kenti su sıkıntısı yaşıyor.

Kötü yönetim, yeraltı sularının fazla kullanımı ve iklim değişikliği gibi etmenler dünyadaki büyük şehirleri, su tehlikesi altına atıyor.

Yaşanan bu kurak dönemden sonra bu senenin başlarında şehre su tedarik eden 4 rezervuar kurumaya başladı.

Hindistan’ın Dünya Kaynakları Enstitüsü’nde sürdürülebilir şehir yöneticisi olan Raj Bhagat, BBC’ye yaptığı açıklamada su taşıyan kamyon operatörlerinin yüksek fiyattan su sattığını ve bunun daha çok fakir insanların yaşadığı bölgelerde durumu daha kötüye götürdüğünü söyledi.

Bhagat, “Chennai’yi bu durumdan sadece yağmur kurtarabilir” diyerek, sözlerine şöyle devam etti:

“Chennai’yi saran sorun, fazla tüketim ve 2018 Kuzey Doğu Muson sezonunda az yağmur yağmasının bir karışımı. Şehir ve çevresinde yer alan bölge, geçtiğimiz yüz yılda tüm sektörlerde devasa bir büyüme yaşadı ve bunun sonunca devasa bir tüketim meydana geldi.”

Şehir, son yağmurunu kuzey doğu bölgesine ekim-aralık ayları arasında yağan muson yağmurlarıyla aldı ve o günden sonra 200 günü yağmursuz geçirdi.

Sadece Chennai değil ayrıca Cape Town ve Sao Paulo gibi şehirler de benzer sorunları yaşıyor. (Kaynak: Webtekno)