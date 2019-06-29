Trump Güney Kore’den Kim’e mesaj yolladı: Sınırda görüşelim

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Japonya’daki temaslarını tamamladıktan sonra Güney Kore’ye geçen ABD Başkanı Donald Trump, attığı Twitter mesajında, iki Kore’yi ayıran askersiz bölgede Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’la görüşeceğini, “kendisiyle sadece el sıkışıp merhaba diyeceğini” söyledi.

Japonya’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Kim’le görüşmek için “zemin yoklayacağını” ve görüşmenin “iki dakika süreceğini” açıkladı.

Başkan Trump ayrıca, sınırı geçip Kuzey Kore’ye gitmesinin kendisi için bir sakıncası olmadığını belirtti. Eğer bu durum gerçekleşirse, ilk kez bir Amerikan başkanı, Kuzey Kore’yi ziyaret etmiş olacak.

Kuzey Kore liderinden şu ana kadar Trump’ın teklifine ciddi bir yanıt gelmedi. Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe Son Hui, yalnızca daveti “ilginç teklif” diye değerlendirdi.

Choe, Kuzey Kore resmi haber ajansında yayınlanan açıklamasında, “Biz bunu çok ilginç bir teklif olarak görüyoruz, ama (Amerikan tarafından) bu konuda resmi bir talep almadık” diye konuştu.

Uzmanlar, yeni bir Trump-Kim zirvesinin, Kuzey Kore’yle nükleer görüşmelerin yeniden başlamasının yolunu açabileceğini belirtmekle birlikte, içeriksiz bir görüşmenin temsili olmaktan öteye gidemeyeceği, daha da kötüsü Kuzey Kore liderine meşruluk kazandıracağı uyarısında bulunuyor.

ABD’nin eski Dışişleri Bakan yardımcılarından Daniel Russel da, yeni Trump-Kim zirvesinin yalnızca iki liderin birlikte fotoğraf çektirebileceği bir ortam yaratmadan öteye gitmeyeceğini söyledi.

Donald Trump ve Kim Jong Un, ilk kez Haziran 2018’de Singapur’da, ardından Şubat 2019’da Vietnam’da bir araya gelmişti. Ancak Vietnam’daki zirveden bu yana Washington ve Pyongyang arasındaki çalışma düzeyindeki görüşmeler kesintiye uğradı. Taraflar, Kuzey Kore’nin nükleer silah programını sona erdirmesi karşılığında yaptırımların hafifletilmesini sağlayacak süreci oluşturmada anlaşamadı.