Ortadoğu

Afganistan'da düğünde intihar saldırısı: 6 ölü

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Afganistan'da düğünde intihar saldırısı: 6 ölü
Foto: Arşiv
Afganistan İntihar saldırısı Nangarhar Düğün

HABER MERKEZİ

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Paçiragam ilçesinde bir aşiret liderinin oğlunun düğününde düzenlenen intihar saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti.

Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, basına yaptığı açıklamada, Paçiragam'daki aşiret liderlerinden Malik Tur'un kardeşinin oğlunun düğününde, çocuk yaşta birinin üzerine yerleştirdiği bombayı kalabalığın arasında patlattığını söyledi.

Saldırıda 6 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hogyani, 40 kişinin de yaralandığını belirtti.

Hogyani, saldırıda yaralananlardan bazılarının durumunun ağır olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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