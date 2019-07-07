Almanya ile İtalya arasında tansiyon yükseliyor

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İtalyan hükümetinin, Akdeniz'de göçmenleri kurtarmak için çalışan yardım kuruluşlarının gemilerine liman açmayı reddetme politikası nedeniyle Roma ve Berlin yönetimleri arasında atışma yaşanıyor.

Alman İçişleri Bakanı, İtalyan mevkidaşına bir mektup yazarak "kapalı limanlar" politikasını yeniden gözden geçirmesini istedi. İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin bu talebe yanıtı, "Hayır, hayır, kesinlikle hayır!" oldu.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, İtalyan mevkidaşı Salvini'ye yazdığı mektupta "İtalyan limanlarını açmayı reddetme tutumunuzu tekrar gözden geçirmenizi rica ediyorum" dedi.

Seehofer mektubunda,"Denizden kurtarılmış insanları taşıyan gemilerin haftalarca Akdeniz'de sürüklenmesinin sorumlusu olamayız" ifadelerini kullandı.

Salvini ise Seehofer'a, Facebook'tan yayımladığı video ile şu yanıtı verdi:

"Alman hükümeti benden limanları açıp tüm göçmenlerin karaya inmesine izin vermemi istemiş. Hayır, hayır, kesinlikle hayır!"

Salvini ayrıca, "Esas biz Merkel hükümetinden, insan kaçakçılarına yardım eden gemilerden Alman bayrağını geri çekmelerini ve İtalyan yasalarını hiçe sayan vatandaşlarını ülkelerine geri almalarını istiyoruz" dedi.

Almanya merkezli Sea Watch örgütüne ait Sea-Watch 3 gemisi geçen ay Akdeniz'de kurtardığı göçmenlerle 16 gün boyunca güvenli bir liman açılmasını beklemişti. Sonunda geminin Alman vatandaşı kaptanı Carola Rackete, gemideki durumun acil durum teşkil ettiği gerekçesiyle İtalya'nın izin vermemesine rağmen Lampedusa limanına yanaşmıştı.

Rackete, limana girişini engellemeye çalışan İtalyan polis teknesine direndiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Kaptan, birkaç gün ev hapsinde tutulduktan sonra çıkarıldığı mahkemede bu direnişi "hayat kurtarmak adına" gösterdiği gerekçesiyle serbest bırakılmıştı. Rackete hakkında yasa dışı göçe yardım ettiği iddiasıyla açılan soruşturma ise devam ediyor.

İKİ GEMİYLE DAHA KRİZ

Sea Watch vakasının yankıları sürerken iki yardım gemisi daha Akdeniz'de kurtardığı göçmenleri karaya çıkarabilmek için İtalya ile kriz yaşadı.

Mediterranea örgütüne ait İtalya bandıralı Alex gemisi, yaklaşık 2 gün boyunca liman açılması taleplerine yanıt alamayınca dün izinsiz olarak İtalya'nın Lampedusa limanına yanaştı.

Hijyenik koşulların tahammül edilemez hale geldiği gerekçesiyle izni olmasa da limana yanaşan gemideki 41 göçmen böylece karaya çıkabildi. Gemiye el koyulması ve para cezasına çarptırılması olası.

Geminin kaptanı hakkında da 'yasa dışı göçe yardım' suçlamasıyla soruşturma açıldı.

Almanya merkezli Sea Eye kuruluşuna ait Alan Kurdi gemisi de denizden kurtardığı 65 göçmenle geçen Cuma gününden bu yana güvenli bir liman açılmasını bekliyor.

İtalya'nın Lampedusa limanına yanaşma talebi reddedilen gemi daha sonra Malta'ya doğru rota kırdı.