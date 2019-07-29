DAİŞ’ten petrol kuyularına geniş çaplı saldırı!

K24 - ERBİL

DAİŞ’in Irak’ın Selahaddin vilayetinde petrol kuyularına düzenlediği geniş çaplı saldırının püskürtüldüğü bildirildi.

Irak Enerji Polisi’nden yapılan açıklamada, DAİŞ mensuplarının Acil ve Allas petrol kuyularına saldırdığı ancak saldırının başarıyla püskürtüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, DAİŞ’in petrol kuyularını ele geçirmeye çalıştığı bilgisine yer verildi.

Irak medyasında yer alan habere göre örgüt mensupları dün de Acil petrol kuyularının olduğu bölgede bir polis ekibine saldırı düzenledi.

DAİŞ’in ülkede yenilgiye uğratıldığının duyurulduğu Aralık 2017'den bu yana ilk kez böyle bir saldırı düzenlemesi dikkati çekti.

Ülkenin batısındaki Anbar kentinde ise DAİŞ'e ait iki merkezin hava harekatıyla vurulduğu bildirildi.

7’nci Tümen'de görevli muvazzaf subay Mecid el-Yasiri, hava harekatında 4 teröristin öldürüldüğünü söyledi.

Irak hükümeti, Aralık 2017'de tüm ülke topraklarının DAŞİ'ten geri alındığını duyurmasına rağmen askeri yetkililer, örgüte bağlı ölü hücrelerin varlıklarını sürdürdüğünü ve münferit saldırılar düzenlemeye devam ettiklerini belirtiyor.