Başbakan: Sadece anayasal haklarımızı istiyoruz

K24 - BAĞDAT

Irak’ın başkenti Bağdat’ta temaslarda bulunan Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’nin Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile gerçekleştirdiği görüşmede bazı konularda mutabakata varıldı.

K24’ün edindiği bilgiye göre, Başbakan Mesrur Barzani’nin Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi’yi ‘Kürdistan dostu’ olarak nitelendirip teşekkür ettiği ve sorunların çözümü için Abdulmehdi’yle ilgili ümitlerinin büyük olduğunu dile getirdiği belirtildi.

Başbakan, Kürdistan Bölgesi’nin Abdulmehdi hükümetine desteğinin tam olduğunu ve Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların anayasal çerçevede çözüme kavuşmasını beklediklerini kaydetti.

Görüşmede Başbakan, “Kürdistan Bölgesi, Irak’ın gerçek ortağı olmalı. Kürdistan Bölgesi’nin, makam, görev ve hakları anayasaya göre belirlenmeli” dedi.

Başbakan, “Kürdistan Bölgesi’nin anayasal hakları dışında hiçbir şey istemiyoruz. Kürdistan halkının haklarından da vazgeçmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ise, yeni görevinden ötürü Başbakan Mesrur Barzani’yi tebrik ederek, Kürdistan Bölgesi’nin yeni hükümetine başarı dileklerinde bulundu.

Mesrur Barzani ve hükümet üyelerinin sorunların çözümü için iyi niyet göstergesi olarak Bağdat’ı ziyaret etmesinden ötürü teşekkür eden Abdulmehdi, Kürdistan Bölgesi’nin Irak’ın farklı kentlerinden gelen göçzedelere kucak açmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Saddam rejiminin devrilmesinin ardından Kürdistan Bölgesi ile Irak’ın birlikte hareket ettiğini vurgulayan Abdulmehdi, iki taraf arasında farklı konularda yaşanan sorunların çözüme kavuşması gerektiğini söyledi.

İki tarafından sorunların çözümü konusunda iyi niyet taşıdığını dile getiren Abdulmehdi, sorunların anayasaya uygun bir şekilde çözüme kavuşması gerektiğini kaydetti.

İki başbakan, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümü için iki taraftan teknik komisyonların bir araya gelmesi ve sorunların anayasaya göre çözümü için karar vermesi konusunda mutabakata vardı.