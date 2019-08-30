Erdoğan’dan F-35 açıklaması: Başımızın çaresine bakacağız

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda ABD Başkanı Donald Trump'la bir araya geleceklerini söyleyen Erdoğan, “F-35'ler konusunda şu andaki tutumunu devam ettirirse biz tabii başımızın çaresine bakacağız” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, şunları söyledi:

“İdlib’le ilgili gelişmelerde bizim istediğimiz noktadadır dersek bu yalan olur. Zira İdlib’de şu anda 60 bin civarında insan öldürüldü. Bunun dışında 1-2 katı göç var. Bunlar tabii kuzeyi zorluyorlar, bize doğru geliyorlar. Bu konuda da bizim tedbirli olmamız lazım. Biz de bütün tedbirlerimizi şu anda almış durumdayız.”

ABD Başkanı Donald Trump’la daha önce Minbic konusunda yapılan görüşmeye de değinen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

“Trump ile görüşmelerde Münbiç konusunu ele aldık. Ve bu 20 mil talimatı olmuştu. Bu konuda daha sonra Amerikalı heyet bizim heyetimizle yaptıkları görüşmelerde bunu daraltma gibi durumları oldu. Arkadaşlarımız geçici de olsa mutabakatı sağlamış durumdalar. Önümüzde bir BM Genel Kurulu var. BM Genel Kurulu'nda da sayın Trump ile bir araya geleceğiz. Ama bu arada onların heyetleriyle, bizim heyetlerimiz arasındaki görüşmeler de devam ediyor. Temennim odur ki, bu süreci Cenevre'den önce çok daha olumlu bir şekilde tamamlayalım.”

S-400 hava savunma sistemleri konusunda, “Rusya ile işbirliği süreci başlamış vaziyette. Bunun en önemlisi S-400 konusu. Fuarda da gördüklerimizden sonra, bu sektörde de birçok karşılıklı alışverişlerin olabileceğine inanıyorum” diyen Erdoğan, “Tabi SİHA'lar, İHA'lar bu konuda bazı müşterek adım atma durumumuz da var. Şu anda 25 milyar dolar gibi ihracat hacmine ulaşmış Türkiye, Rusya, 100 milyar doları hedeflemiş vaziyetteyiz” diye konuştu.

SU-57 KONUSU

“Bunların birbirlerine göre çok farklılıklar var” ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları dile getirdi:

“F-35'ler konusunda şu andaki tutumunu devam ettirirse biz tabii başımızın çaresine bakacağız. SU-35 mi 57 mi artık bunun masaya yatırılmasından öte biz savunma sanayimiz veyahut da savunmaya yönelik ne gibi tedbirler alırız, bu tabi şu andaki bizim tedbir paketlerimizin içinde konuşulan konulardır. Vakti saati geldiğinde şartlar masaya yatırılarak, ortak üretim, kredi planlamaları... Bunlara bakarak adımlarımızı atacağız. Biz pazar olmaktan çıkıp pazar aramaya giden ülke olmak istiyoruz.''