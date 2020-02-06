Japonya’dan virüs önlemi: Gemi hazırlanıyor

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Ülkedeki coronavirüs vakası sayısının artması üzerine harekete geçen Japonya, bir yolcu feribotunu karantina gemisi olarak kullanılmak üzere hazırlıyor.

Dün karantina altındaki yolcu gemisindeki 10 kişide coronavirüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 35'e yükseldiği Japonya, virüsün daha fazla yayılma ihtimaline karşı önlemleri arttırdı.

Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nin (SDF) kiraladığı bir yolcu feribotunun, önlem olarak karantina gemisine dönüştürüldü öğrenildi.

Gerekli olması halinde yüzlerce hastayı ağırlayabilecek şekilde tasarlanan Hakuo adlı gemi, ABD'nin dev uçak gemisi Ronald Reagan'a da ev sahipliği yapan Tokyo yakınlarındaki Yokosuka Deniz Üssü'ne demirledi.

Hizmete girmesi halinde ilk olarak 94 yolcuyu ağırlayacağı açıklanan geminin toplam kapasitesi ise yaklaşık 300 olarak açıklandı.

Acil durumlarda ise kapasitenin 500 kişiye kadar çıkarılabileceği kaydedildi.

BİLGİSAYAR VE İNTERNET SAĞLANACAK

Geminin karantina amacıyla kullanımı halinde, hastalara tablet bilgisayar ve kablosuz internet erişimi sağlanacağı öğrenilirken, banyo malzemeleri ve diğer ihtiyaçların da gemi personeli tarafından karşılanacağı ifade edildi.

Yemek servisinin de görevlilerce odalara yapılacağı kaydedildi.

KARANTİNAYA ALINAN GEMİDE 10 KİŞİDE DAHA VİRÜS TESPİT EDİLDİ

Öte yandan, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip coronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Japonya'da karantinaya alınan yolcu gemisinde 10 vaka daha tespit edildi.

Kyodo'da yer alan habere göre, Yokohama Limanı’nda salı günü karantinaya alınan 3 bin 700 kişinin bulunduğu yolcu gemisinde coronavirüs tespit edilen kişi sayısı 20'ye çıktı.

Yetkililer, yaşları 50 ile 70 olan yeni teşhis konulan dört Japon, iki Amerikalı, iki Kanadalı, birer Yeni Zelandalı ve Tayvanlının hastaneye kaldırılacağını kaydetti.

Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, dün düzenlediği basın toplantısında, daha önce teşhis konulan 10 kişinin hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu.

Çin’de yeni tip coronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle can kaybı 564’e, virüs bulaştığı teşhisi koyulan kişi sayısı ise 28 bin 18’e çıktı.

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde hızla artan 2019-nCoV salgını nedeniyle ölenlerin sayısı biri Hong Kong'da 563'ü Çin ana karasında olmak üzere 564’e yükseldi.

Virüsten etkilenenlerin sayısı, 3 bin 859’unun durumu ciddi olmak üzere 28 bin 18, durumu şüpheli olanların sayısı ise 24 bin 702 olarak açıklanırken, müşahede altına alınanların sayısı da 186 bin 354’e ulaştı.