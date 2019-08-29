Afrin’de patlamalar!

K24 - AFRİN
Rojava’nın Afrin kentinde dün akşam saatlerinde meydana gelen şiddetli patlamada, çevrede maddi hasarın meydana geldiği bildirildi.
K24’e bilgi veren Afrin’deki kaynaklar, El-Vilat Mahallesi’nde yaşanan şiddetli patlamada ölü ve yaralıların olmadığını, çok sayıda işyerinin hasar gördüğünü aktardı.
Öte yandan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin verdiği bilgiye göre, dün öğlen saatlerinde de Afrin'in Eşrefiye Mahallesi’nde bir patlama yaşandı.
Patlamada can kaybı yaşanmazken, patlamanın sebebi ile iligli bilgi paylaşmadı.
Afrin 18 Mart 2018 tarihinden beri Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) kontrolünde bulunuyor.
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