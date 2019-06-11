Parlamento, Mesrur Barzani’yi Başbakan adayı gösterdi

K24 - ERBİL

Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) Başbakan Adayı Mesrur Barzani, Kürdistan Parlamentosu tarafından, yeni hükümet kabinesini kuracak isim olarak belirlendi.

Kürdistan Parlamentosu’nda bugün saat 11.00’de toplanarak, KDP’nin Başbakan Adayı Mesrur Barzani’nin yeni hükümeti kurma göreviyle ilgili oylama yaptı.

Oturuma katılan 97 üyeden 87’sinin oyunu alan Mesrur Barzani’ye Parlamento tarafından görev tevdi edilmiş oldu.

Parlamento Başkanı Vala Ferid, bugün alınan kararın, onay için Kürdistan Bölgesi Başkanı’na sunulduğunu açıkladı.

Kürdistan Bölgesi Başkanı’nın onayının ardından Mesrur Barzani, resmen 9’uncu kabineyi kurmakla görevlendirilmiş olacak.

Mesrur Barzani’nin 30 gün içerisinde kabinesini parlamentoya sunması bekleniyor.

30 Eylül 2018’de gerçekleştirilen Kürdistan Bölgesi genel seçimlerinde KDP, 111 sandalyeli parlamentoda 45 sandalye kazanmıştı.

PORTRE / MESRUR BARZANİ

1969 yılında doğdu, 1985 yılında, 16 yaşındayken Peşmerge oldu ve Gulan (Mayıs) Devrimi’ne katıldı.

1988 yılında Xakurk Destanı’nda etkili oldu.

1989’de İran’da liseyi tamamladı.

1991 Mart ayında Raperin’e (Ayaklanma) katıldı.

1997 yılında Washington’daki Amerikan Üniversitesi Uluslararası Çalışmalar bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitede Barış ve Krizlerin Çözümü alanında yükseklisans yaptı.

1998 yılında Kürdistan’a döndü.

KDP’nin 12’nci Kongresi’nde Parti Meclisi’ne, daha sonra Politbüro’ya seçildi.

1998 yılında Kürdistan Savunma Ajansı Genel Müdürü oldu.

2010’da KDP’nin 13’üncü Kongresi’nde oybirliğiyle Politbüro Üyeliği’ne seçildi.

2012 yılında Kürdistan Güvenlik Konseyi Başkanı oldu.

2015’te Barzani Yardım Vakfı’nı kurdu, Kürdistan ve bölgede göçmenlere, mültecilere ve afetzedelere yardım ulaştırılmasında etkili oldu.

Duhok’taki Amerikan Üniversitesi’nin kurucusu ve mütevelli heyeti başkanıdır.

Kürdistan ve bölge genelinde DAİŞ terörüyle mücadelede aktif ve etkili katılımı oldu, Peşmerge’yle cephede doğrudan yer aldı.

Bölgesel ve uluslararası düzeyde kapsamlı ilişkiler geliştirdi, Kürdistan’ın kapsamlı ilişkiler geliştirmesinde önemli rolü oldu.

25 Eylül 2017’deki Kürdistan Bağımsızlık Referandumu’nun gerçekleştirilmesinde etkili rol oynadı.

Evli ve 3’ü erkek 1’i kız, 4 çocuk babasıdır.

Anadili Kürtçe’nin yanında iyi düzeyde İngilizce, Farsça ve Arapça bilmektedir.