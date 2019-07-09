İran’dan İngiltere’ye: Karşılık veririz

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İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, İngiltere'nin Cebelitarık Boğazı'nda İran'a ait petrol tankerine el koymasına karşılık vereceklerini söyledi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, başkent Tahran'da düzenlenen bir törende konuşan Bakıri, İngiltere'ye bağlı Cebelitarık özerk yönetiminin İran'a ait petrol tankerine el koymasını "düşmanca girişim" olarak niteledi.

Her türlü düşmanca girişime karşı koyacaklarını ifade eden Bakıri, "İran petrolünü taşıyan petrol tankerinin alıkonulması cevapsız kalmayacaktır. Bu aşağılayıcı eylemin cevabı uygun bir zaman ve mekânda verilecektir" dedi.

NE OLMUŞTU?

Cebelitarık Özerk Hükümet Başkanı Fabian Picardo, perşembe günü yaptığı açıklamada, sabahın ilk saatlerinde Cebelitarık liman görevlileri ve bağlı memurların yasayı uygulayarak sahil güvenlik ekiplerinin yardımıyla Suriye'ye ham petrol götüren bir tankeri durduklarını, tanker ve yükünün alıkonulduğunu bildirmişti.

"Grace 1" adlı geminin, Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'ye uyguladığı ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle durdurulduğunu vurgulayan Picardo, "Grace 1'in Suriye'de Banyas rafinerisine ham petrol taşıdığına inanmak için geçerli sebeplerimiz var. Bu rafineri, Suriye'ye karşı AB yaptırımlarına tabi bir işletmeye ait" ifadesini kullanmıştı.

Bunun üzerine İran Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire'ı bakanlığa çağırarak bu gelişmeyle ilgili rahatsızlığını bildirmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Tahran'a ait petrol tankerinin Cebelitarık'ta İngiliz güçleri tarafından "kanunsuz bir şekilde alıkonulduğunu" savunmuştu.

AB, Suriye'ye karşı yaptırım kararını 2011 sonunda alırken, petrol ambargosunu da içeren yaptırımlarını 1 Haziran 2020'ye kadar uzatmıştı.