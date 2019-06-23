Osman Öcalan: Kandil - İmralı anlaşmazlığı derinleşecek

K24 - ERBİL

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın kardeşi, siyasetçi Osman Öcalan, Abdullah Öcalan ile PKK yönetimi arasındaki anlaşmazlığın derinleşeceğini söyledi.

K24’e konuk olan Osman Öcalan, ağabeyi Abdullah Öcalan’ın İstanbul seçimlerinde HDP’nin tarafsız kalması çağrısı ve HDP’nin buna yönelik kararıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Osman Öcalan şunları söyledi:

“Öcalan müdahalede bulundu. Bu şekilde sonuç alınmasını istemedi. Çünkü HDP zayıfladı, CHP hiçbir proje sunmadı. Projeler bir yana, HDP’ye, Kürtlere sorunun çözümü için ciddi sözler de vermedi. Bu HDP açısından zayıf bir tavırdı. Bu yüzden Öcalan, bazı güçlere destek olunması yerine, Kürtlerin rolü stratejik olsun, Kürtler kendisi bir güç olsun diye müdahale etti.”

“İstanbul seçmeninin yüzde 24’ünün Kürt olduğunu biliyoruz” diyen Öcalan, “Yani Türkiye toplumunda önemli bir yere sahipler. En kötü ihtimalle yönetime ortak olmalılar. Ancak önceki seçimde, şimdi de Kürtleri yönetime dahil etmiyorlar. Kürtlerin bunu kabul etmemesi lazım. Bu yüzden geç de olsa Öcalan, Kürtlerin tarafsız kalması ve stratejik bir güç haline gelebilmesi için müdahale etti. Ancak bana göre çok geç kalındı çünkü halk artık CHP ve İmamoğlu’na destek vermeye angaje olmuştu” ifadelerini kullandı.

Öcalan, “Tarafsızlık çağrısının AK Parti adayına çok az katkısı olacak. Seçime 2 gün kala yapılan çağrının çok etkisi olmaz, halk bu dakikadan sonra tavrını, tercihini değiştirmez. AK Parti de geç kaldı, Kürtlere bir proje sunmadı. Ortağı kim? Devlet Bahçeli. Devlet Bahçeli Kürt adını duyunca saldırıyor” dedi.

CHP ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun da Kürtlere bir söz vermediğini ve gözle görülür bir proje sunmadığını söyleyen Osman Öcalan, “Kürtler açık şekilde kandırılıyor” diye konuştu.

Osman Öcalan, Kandil’deki PKK yönetimiyle İmralı’daki Abdullah Öcalan arasında anlaşmazlığın derineleceğini belirterek şunları söyledi:

“Öcalan mektubunu geç yazdı. Bu sürede o mektubun her yere ulaşması mümkün değil. Ancak bu, Kürt siyasi hareketi için yeni bir hamledir. Öcalan bu noktada durmaz, devam edecek. Bence bu kez Kandil yöneticilerinden hesap soracak. Neden? Çünkü devrimin liderine karşı çıkıyorlar. Bunun hesabını soracak. PKK yönetiminde bir karmaşa çıkacak ve Kandil yönetimi zayıflayacak. Kandil’in meşruiyeti kalmamıştır. Kandil 5 yıl önce Öcalan’ı reddetti. Yani Öcalan artık Kandil’in lideri değildir. Kandil, işine geldiğinde onu kullanıyor. Kullanılması ayrıdır, lider olması ayrıdır. Dolayısıyla Öcalan ile Kandil arasındaki anlaşmazlık derinleşecektir. Bu sorun daha da büyüyecektir.”