Suriye-Türkiye sınırında bombalı saldırı: 12 ölü

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Suriye'nin Türkiye sınırındaki Er-Rai beldesinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 12 sivil hayatını kaybetti.
Suriye'nin Türkiye sınırındaki Er-Rai beldesindeki hastane yakınında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 12 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda sivil yaralandı.
Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan beldenin güneyinde, Er-Rai Hastanesinin yakınındaki otoparkta bomba yüklü bir araç infilak ettirildi.
Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 12 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı.
Olay yerine intikal eden Sivil Savunma ekipleri, patlama sonucu hastane yakınındaki yıkılan evlerin enkazında arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.
Ölü sayısın artmasından endişe ediliyor.
Patlama sonucu hastanede de maddi zarar oluştu.
Er-Rai, Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) kontrolündeki bölgeler arasında yer alıyor.
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