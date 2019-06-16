İdlib’de TSK’nın üs bölgesine saldırı

HABER MERKEZİ

Suriye rejim güçlerinin İdlib’de kontrol ettiği Tall Bazan bölgesinden, Murak bölgesinde yer alan 9 numaralı gözlem noktasına top/havan atışlarıyla saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Suriye rejim güçlerinin İdlib’de kontrol ettiği Tall Bazan bölgesinden, Murak bölgesinde yer alan 9 numaralı gözlem noktasına kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışlarıyla bir saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Saldırıya bölgedeki ağır silahlarla anında karşılık verildiği aktarılan açıklamada, "Yapılan saldırıda personel zayiatı olmayıp; üs bölgemizde yer alan tesis, teçhizat ve malzemelerden bir kısmı kısmi hasar görmüştür. Saldırıyla ilgili olarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Durum yakından takip edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.