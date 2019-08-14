Norveç delegasyonu, müzakereleri yeniden başlatmak için Venezuela’da

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Norveç hükümeti delegasyonu, Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti ile muhalefet arasında duraksayan müzakereleri yeniden başlatmak için Venezuela'ya gitti.

Venezuela'da geçtiğimiz hafta Nicolas Maduro ile Juan Guaido önderliğindeki muhalefet arasındaki görüşmeler Maduro heyetinin çekilmesi ile son bulmuştu.

Salı günü Venezuela'ya ulaşan Norveç delegasyonun taraflar ile ayrı ayrı görüşerek ülkenin siyasi çıkmazını çözme amacıyla sürece yeniden başlanmasını talep edecek.

Maduro, muhalefetin ABD’nin hükümete yönelik yeni yaptırımlarına destek vermesi nedeniyle Barbados'ta yapılması planlanan müzakere turuna katılmayacaklarını açıklamıştı.

Taraflar arası görüşmeler mayıs ayında Maduro'ya karşı yapılan başarısız ayaklanma sonrası Norveç'in ara buluculuğu ile başlamıştı, ancak şu ana kadar somut bir sonuç alınamadı.

Guaido, Washington'un yeni yaptırımlarını "sefaletten beslenen ve çalanlar için ceza" olarak tanımlamıştı.

VENEZUELA'DA SİYASİ KRİZ

Muhalefet Lideri Gauido, Maduro'nun kazandığı 2018 seçimlerinin hileli olduğunu öne sürmüş ve insanları toplu göçe sevk eden ekonomik krizi bitirme sözü ile "anayasanın verdiği yetkiye dayanarak" kendisini geçici devlet başkanı ilan etmişti.

Aralarında ABD'nin de bulunduğu 50'den fazla ülke Guaido'yu Venezuela'nın meşru devlet başkanı olarak tanımıştı.

Maduro ise Guaido'yu hükümeti devirmek isteyen "Washington destekli kukla" olarak nitelendirmişti.