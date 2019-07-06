'Ezidi çocuğu susuz bırakarak öldürdük' diyen DAİŞ'liye müebbet!

HABER MERKEZİ

Alman uyruklu DAİŞ’li kadın, çıkarıldığı mahkemede, 5 yaşındaki bir Ezidi Kürt çocuğu vahşice öldürdüklerini itiraf etti.

Almanya’da tutuklu bulunan DAİŞ üyesi Jennifer W. olarak tanıtılan kadın, 2015 yılında köle olarak aldıkları 5 yaşındaki Ezidi kız çocuğunu 45 derece sıcaklıkta dışarıda bıraktıklarını ve kavurucu havaya dayanamayan çocuğun hayatını kaybettiğini anlattı.

Jennifer W. mahkemede, “Çocuk hastalanmıştı, sürekli yatağını ıslatıyordu. Kocam ceza olarak onu dışarda güneşin altında bekletti. Ona dönüp baktığımızda öldüğünü gördük” dedi.

Münih Mahkemesi, DAİŞ’li teröristi, cinayete ortak olmaktan müebbet hapis cezasına çaptırdı.

Mahkeme ayrıca, terör örgütüyle ilişki kurmak suçundan Jennifer W’ye 5 yıl hapis cezası da verdi.

27 yaşındaki zanlı, DAİŞ’li biriyle evlenerek 2014-16 yıllarında örgüte “hizmet” ettiğini anlatmıştı. 2017 yılında Suriye’de Demokratik Suriye Güçleri (DSG) güçleri tarafından tutuklanan kadın, Nisan 2018’de Almanya’ya teslim edilmişti.