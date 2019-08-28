Neçirvan Barzani ile Mike Pence’ten telefon görüşmesi

K24 - ERBİL

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence yaptığı telefon görüşmesinde, Kürdistan Bölgesi ile Irak’ın durumunu ele aldı.

Neçirvan Barzani ile Mike Pence dün akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede; ABD ile Kürdistan Bölgesi’nin ortaklığının devam etmesi, Erbil ile Bağdat arasındaki işbirliği ve yardımlaşmanın devamının önemi, bu konuyla ilgili bir ortak mekanizmanın gerekliliği ile ABD’nin terörle mücadeledeki desteği gibi başlıklar ele alındı.

Neçirvan Barzani, Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkilerin gelişmesine ve Kürdistan Bölgesi’nin ekonomik durumunun iyileşmesine vurgu yaparak, Kürdistan Bölgesi’nin Irak’la bütün sorunları diyalog yoluyla çözmeye hazır olduğunu, iki taraf arasında sorunların çözümü için heyetler oluşturulmasını önemli bulduğunu ifade etti.

Kürdistan Bölgesi yönetiminin, birlikte yaşam kültürünün pekiştirilmesi için bütün etnik ve dini bileşenlerin korunması ve onlara yardım edilmesi siyasetinin devamına vurgu yapan Neçirvan Barzani, evlerinden olan bu insanlar geri dönebilmesi için yaşadıkları yerlerin imar ve yeniden inşasına destek vereceklerini kaydetti.

ABD Başkan Yardımcısı Pence de Neçirvan Barzani ve Kürdistan Bölgesi’ne teşekkür ederek, ülkesinin, terörle mücadeledeki rolü ve DAİŞ’in yenilgiye uğratılması dolayısıyla Peşmerge’ye saygı duyduğunu dile getirerek şehit yakınları ve terör mağdurlarına selamlarını iletti.

Washington yönetiminin, Erbil ile Bağdat ilişkilerinin düzelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Pence, ABD’nin sorunların çözümü ve terörle mücadele konusunda desteğinin süreceğini, ayrıca göçzedelerin evlerine dönebilmesi için yardımlarının süreceğini kaydetti.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada da görüşmede, ABD'nin İran destekli kuvvetlerin Irak'ın güvenliği ve egemenliğini baltalamasına yönelik endişelerini de dile getiren Pence’in, ABD yönetiminin bu grupların etkisini azaltma konusunda adım atacağını aktardığı ifade edildi.