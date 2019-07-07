İran’dan flaş açıklama: Sınırı aştık

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İran Hükümet Sözcüsü Ali Rabiee, "İran Nükleer Anlaşması" dâhilinde sınırlanan zenginleştirilmiş uranyum üretimine dair yükümlülüklerini düşürerek, yüzde 3.67 sınırını bugün aştıklarını duyurdu.

Rabiee, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Syed Abbas Araghchi ve uluslararası Atom Enerjisi Organizasyonu sözcüsü Behrouz Kamalwandi ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

Burada konuşan Rabiee, Avrupa'ya yüzde 3.67'lik zenginleştirilmiş uranyum üretimi sınırını ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda yükselttiğini söyledi.

ABD’DEN UYARI

Geçtiğimiz haziran ay ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, İran'nın nükleer anlaşmadaki uranyum üretim limitini aşmaması uyarısında bulunarak, "İran'ın nükleer silah edinme şantajını tolere etmeyeceğiz. Nokta" demişti.

Öte yandan daha önce 300 kilogramlık düşük oranda zenginleştirilmiş uranyum stok sınırını aştığını duyurmuş ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu da İran'ın açıklamasını doğrulamıştı.

İngiltere ve Almanya İran'a kararından vazgeçme ve nükleer anlaşmayı daha fazla aşındırmama çağrısı yapmıştı.

RUSYA’DAN ABD’YE SUÇLAMA

Rusya ise İran'ın açıklamasını üzüntüyle karşıladı ancak bunun, "ABD'nin egemen bir devleti boğma çabasının sonucu" olduğunu öne sürmüştü.

İran'ın ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, Çin, Rusya ve AB ile imzaladığı Kapsamlı Ortak Eylem Planı ülkede bulundurulabilecek zenginleştirilmiş uranyuma bir sınır koysa da ABD geçen yıl bu anlaşmadan tek taraflı bir şekilde çekilerek İran'a yaptırım uygulamaya başlamıştı.