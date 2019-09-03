Kerkük’ün atanmış valisi yolsuzluktan ifade verdi

K24 - KERKÜK
Kerkük’ün atanmış valisi Rakan Cuburi, hakkında açılmış yolsuzluk davalarından ötürü Kerkük Mahkemesi’nde ifade verdi.
K24’ün Kerkük Mahkemesi’nden edindiği bilgiye göre, genel sermayeden yolsuzluk suçlamasıyla hakkında açılmış davalardan dolayı ikinci kez ifade veren Kerkük’ün atanmış valisi Rakan Cuburi, ifade verdi.
Geçtiğimiz ay kefaletle serbest bırakılan Cuburi, Irak Parlamentosu’nun Kürt Üyesi Dilan Ğafur’un hakkında açmış olduğu davadan ötürü tekrar ifadeye çağrıldı.
3 saat süren duruşmada, Cuburi’nin ifade verdiği ve mahkemenin ertelendiği ifade edildi.
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