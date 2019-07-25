Evin bahçesinden 21 ceset çıktı

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Sık sık cinayet ve öldürmelerle gündeme gelen Meksika'nın batısında yer alan Jalisco eyaletinde bir evin bahçesinde 21 ceset bulundu.

Jalisco Savcılığı’ndan yapılan açıklamada, Guadalajara kenti yakınlarında bir evin bahçesinde yapılan arama sırasında gömülü halde 21 cesedin bulunduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Jalisco ve Sonora eyaletlerinde nisan ayında gizli mezarlarda 45 ceset bulunmuştu.

Meksika'da, 2019'un ilk yarısında 17 bin 608 kişinin cinayete kurban gittiği açıklanmıştı.

2006'DAN BU YANA 200 BİN KİŞİ...

Meksika'da hükümetin örgütlü suça karşı savaş ilan ettiği Aralık 2006'dan bu yana şiddet olaylarında 200 bin'den fazla kişi öldü ya da kayboldu.

En fazla şiddet olaylarının 2017 yılında yaşandığı belirtiliyor. 2017'de 25 bin'den fazla kişi öldürüldü. Ölenlerin üçte ikisinin örgütlü suç kurbanı olduğu belirtiliyor.