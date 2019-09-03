Kürdistan

Almanya Dışişleri Bakan Yardımcısı Erbil’de

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Almanya Dışişleri Bakan Yardımcısı Erbil’de
Almanya Kürdistan Bölgesi Nelz Annen Sefin Dizeyi

K24 - ERBİL

Almanya Dışişleri Bakan Yardımcısı Niels Annen, diplomatik temaslarda bulunmak üzere başkent Erbil’e geldi.

Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisi Müdürü Sefin Dizeyi tarafından Uluslararası Erbil Havalimanı’nda karşılanan Almanya Dışişleri Bakan Yardımcısı Niels Annen’in Kürdistan Bölgesi’nde bulunan Alman askeri danışmanlarla bir araya gelmesi bekleniyor.

Almanya, Uluslararası Koalisyon çerçevesinde DAİŞ’e karşı mücadelede Peşmerge’ye desteğini sürdürüyor.

Almanya kısa bir süre önce Peşmerge Güçleri için Erbil’de özel bir hastane açmıştı.

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