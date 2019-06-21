Çin ve Kuzey Kore’den ‘barış ve istikrar’ mutabakatı

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, bölgesel barış ve istikrar için iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirme konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

Çin’in resmi haber ajansı Xinhua’da yer alan habere göre, iki lider, karşılıklı ilişkileri geliştirmenin "bölgesel ve uluslararası alanda ciddi ve karmaşık değişikliklerin yaşandığı mevcut ortamda, Kuzey Kore ile Çin arasındaki ilişkileri daha ileriye taşımak adına bölgesel barış ve istikrarı geliştirmeye uygun ve iki ülkenin karşılıklı çıkarları doğrultusunda olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

'SİYASİ ÇÖZÜM'E DESTEK

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kim ile dün yaptığı görüşme sırasında, Kore Yarımadası'ndaki durumun ‘bölgenin huzuru ve istikrarı ile ilgili olduğunu’ belirterek, ülkesinin, Kore Yarımadası'ndaki nükleer silahların yok edilmesinin sağlanmasında ‘siyasi çözüm’ bulma sürecini desteklediğini ifade etmişti.

Hükümetinin, Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılmasına ilişkin yapıcı rol oynamaya istekli olduğunu ifade eden Şi, "Uluslararası toplum, ABD ve Kuzey Kore'nin verimli bir diyaloğa yeniden başlamasını ve sonuca varmasını bekliyor" demişti.

Ülkesinin bir yıldan fazla süre boyunca, yarımadayla ilgili durumu tırmandırmamak için ‘birçok olumlu önlemler’ aldığını ancak ‘ilgili taraftan aktif karşılık’ göremediğini vurgulayan Kuzey Kore lideri Kim, "Kuzey Kore sabırlı kalmayı tercih ediyor ancak ilgili tarafın her iki tarafın makul kaygılarını dikkate alan çözüm planlarını keşfetmek için Kuzey Kore ile orta noktada buluşmasını umuyor" ifadesine yer vermişti.