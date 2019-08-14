Kürt kentleri için sıcak hava uyarısı!

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Kürt kentlerinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek sıcaklık sebebiyle vatandaşlar, güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00 saatleri arasında güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları konusunda uyarıldı.

Kürt kentleri için sıcak hava uyarısında bulunan Meteoroloji 12’nci Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık, bazı bölgelerde ise, parçalı bulutlu geçecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın hafif ve zaman zaman da orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 9, Kars'ta 10, Ağrı ve Erzurum'da 13, Iğdır ve Erzincan'da 18, Dersim'de 21 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Dersim’de 40, Erzincan'da 39, Iğdır'da 38, Ağrı'da 35, Kars ve Erzurum'da 33, Ardahan'da ise 32 derece olması bekleniyor.

Bölgede mevsim normalleri üzerinde seyredecek sıcaklık sebebiyle başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunanlar olmak üzere vatandaşlar, güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00 saatleri arasında güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları konusunda uyarıldı.