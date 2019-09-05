Başkan Barzani: Zafer meşru bir davası olanlarındır

K24 - ERBİL

Başkan Mesud Barzani, Xakurk Destanı’nın 31’inci yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, zaferin meşru bir davaya sahip olanlara ait olduğunu söyledi.

Başkan Mesud Barzani, Xakurk Destanı’nın 31’inci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Barzani’nin mesajı şöyle:

“Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Bugün Xakurk Destanı’nın 31’inci yıldönümü. Bu destanı, Peşmerge direniş ve verdiği kurbanlar ile düşman ve işgalcilere karşı kazandı. Ki irade ve kurban vermek tüm silahlardan güçlüdür. Ve zafer meşru bir davası olanlar içindir.

Xakurk Destanı’nda, Peşmerge silah ve askeri açıdan denk olmadığı halde düşmana büyük bir darbe vurmayı başararak, Kürdistan halkının ümidini canlı tuttu.

Bu destanın yıldönümünde Peşmerge’nin çelikleşmiş iradesine selam olsun. O destanın şehitlerine selam olsun. Kürdistan’ın özgürlüğü yolundaki tüm şehitlere selam olsun.”