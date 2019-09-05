DAİŞ’in keskin nişancısı ABD’liyi ağır ceza bekliyor

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Terör örgütü DAİŞ’e keskin nişancı olarak katılan ve emir rütbesine kadar yükselen ABD vatandaşının hakkındaki yeni suçlamalarla birlikte ömür boyu hapis cezasına çarptırılabileceği belirtildi. New York’ta hakim karşına çıkan 43 yaşındaki Ruslan Maratoviç Asaynov hakkında beş ayrı suçlama daha bulunuyor.

İddianamede Asaynov, örgütün askeri eğitiminden geçmek, DAİŞ üyelerine eğitim vermek, silah para ve mühimmat sağlamak ve adaleti engellemekle suçlanıyor.

DAİŞ üyesi olarak yakalandığında hakkındaki suçlamalardan 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Asaynov, bu ek suçlamalardan mahkum edilirse ömür boyu hapse girebilir.

Asaynov Suriye’ye geçen temmuz’da düzenlenen operasyonda yakalanarak ABD’ye gönderildi. Mahkeme kayıtlarında, Kazakistan asıllı ABD vatandaşının 2013’un son aylarında Suriye’de DAİŞ’e keskin nişancı olarak katıldığı biliniyor.

Asaynov kurduğu kamplarda silah kullanma eğitimi veren ve eleman toplamaktan sorumlu emir rütbesine yükseldi. Gizli FBI ajanıyla yazışmasında, savaşta ölmek istediğini belirttiği de ayrıntılar arasında.

Bir başka gizli yazışmasında ise Asaynov, Kobani, Tabka ve Deyr ez-Zor gibi bölgelerde savaşmak istediğini söylüyor.

ABD’nin desteklediği Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) operasyonlarıyla DAİŞ’in, Suriye ve Irak’taki sözde ‘halifeliği’ neredeyse tamamen yok edildi. Örgüt mensubu 2 binden fazla yabancı kişi 50’den fazla ülkede tutuklu bulunuyor. Bunun yanı sıra örgüt üyelerinin çoğunun eş ve çocukları da DSG tarafından gözaltına alındı.

KAÇ ABD’Lİ DAİŞ’E KATILDI?

DAİŞ tutukluları arasında kaç ABD vatandaşı ya da yasal olarak ABD’de oturma izni olan kişi olduğu yönünde resmi bir veri bulunmuyor. Ancak Kürt yetkililer daha çok sayıda ABD’linin tutuklu olduğunu savunuyor.

George Washington Üniversitesi tarafından yapılan bağımsız bir araştırma, 2011’den beri 80 ABD vatandaşı ya da yeşil kart sahibi kişinin savaşmak üzere Suriye’ye gittiğini ortaya koyuyor. Bu kişilerin yüzde 75’inin DAİŞ saflarına katıldığı belirtiliyor.

DAİŞ’e katılmak için ülkeyi terk eden biri kadın, dört ABD vatandaşı geri getirilerek yargılandı.

Bu kişilerin yanı sıra iki kadın ve 6 çocuk geçen haziran ayında Amerika’ya geri gönderildi ancak herhangi bir suçlamayla karşı karşıya kalmadı.

ABD’li yetkililer, çatışma bölgelerine giden her ABD vatandaşının durumunun ayrı olarak incelendiğini belirtiyor. ABD’nin tahminine göre Irak ve Suriye’deki terör örgütü saflarına 45 binden fazla yabancı katıldı. Bu kişilerin 8 bininin ise Batılı ülkelerden bölgeye gittiği düşünülüyor.

Uluslararası Radikalleşme Araştırmaları Merkezi’nin bağımsız araştırmacıları tarafından yapılan çalışma Suriye ve Irak’ta 53 bin yabancı savaşçının varlığına hükmediyor. Bunların 6 bin 900’ü kadınlar ve 6 bin 600’ü de çocuklardan oluşuyor. (Kaynak: VOA)