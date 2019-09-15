Parlamento, Kürdistan Anayasası için görüşmelere başladı

K24 - ERBİL

Kürdistan Parlamentosu Başkanlık Divanı, Kürdistan Anayasası hazırlık çalışmalarını görüşmek üzere Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve siyasi partilerle bir araya geldi.

Kürdistan Parlamentosu Başkanı Rewaz Faik’in Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşmesinde anayasanın hazırlanması için Kürdistan Bölgesi Başkanı’nın siyasi partilere çağrıda bulunmasını talep ettiği belirtildi.

Neçirvan Barzani ile gerçekleştirilen görüşmenin ardından siyasi parti temsilcileri ile görüşen Rewaz Faik başkanlığındaki parlamento yönetiminin anayasanın hazırlanması için yol haritasını görüştüğü ifade edildi.

Görüşmelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Faik, tüm siyasi kesimlerin yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu konusunda hem fikir olduğunu söyledi.

Faik, anayasanın hazırlanması için oluşturulacak mekanizma için görüşmelerin süreceğini kaydetti.

K24’e konuşan Kürdistan Bölgesi Ulaştırma Bakanı Ano Cewher Andoka ise, Kürdistan Bölgesi’nin en kısa sürede anayasasına kavuşması gerektiğini vurgulayarak, Kürdistan’daki tüm kesimlerin haklarının anayasada güvence altına alınması gerektiğini dile getirdi.

Andoka, anayasanın Kürdistan halkının hakları ve doğasına uygun bir anayasanın hazırlanmasını istediklerini ifade etti.

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, yeni kabineyi ilan etmesinin ardından öncelikli işlerinden birinin anayasanın hazırlanması olduğunu açıklamıştı.

Kürdistan Parlamentosu Başkanı Rewaz Faik de, parlamentonun anayasanın hazırlanması için gerekli zemini hazırlayacağını dile getirmişti.