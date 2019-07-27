Taliban polislere saldırdı!

HABER MERKEZİ
Afganistan'da Taliban mensuplarının Gazne vilayetinin Ab Band ilçesinde bombalı araçla düzenlediği saldırıda 4 polis yaşamını yitirdi.
Ab Band Kaymakamı Cuma Han Taraki, basına yaptığı açıklamada, bir araca yerleştirilen bombanın ilçe merkezindeki kaymakamlık binası yakınında patladığını söyledi.
Saldırıda 4 polisin hayatını kaybettiğini ifade eden Taraki, 17 kişinin de yaralandığını belirtti.
Taraki, saldırının etkisiyle kaymakamlık binasının da zarar gördüğünü aktardı.
Saldırıyı Taliban üstlendi.
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