Ortadoğu

Taliban polislere saldırdı!

Kurdistan24 -Türkçe Kurdistan24 -Türkçe |
Taliban polislere saldırdı!
Foto: Arşiv
Afganistan Taliban Saldırı

HABER MERKEZİ

Afganistan'da Taliban mensuplarının Gazne vilayetinin Ab Band ilçesinde bombalı araçla düzenlediği saldırıda 4 polis yaşamını yitirdi.

Ab Band Kaymakamı Cuma Han Taraki, basına yaptığı açıklamada, bir araca yerleştirilen bombanın ilçe merkezindeki kaymakamlık binası yakınında patladığını söyledi.

Saldırıda 4 polisin hayatını kaybettiğini ifade eden Taraki, 17 kişinin de yaralandığını belirtti.

Taraki, saldırının etkisiyle kaymakamlık binasının da zarar gördüğünü aktardı.

Saldırıyı Taliban üstlendi.

Ilişkili Görseller
Ilişkili Makaleler