İran’dan ABD’ye tek kelimelik cevap

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İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tahran'ın "nükleer anlaşmadan önce de anlaşma şartlarını ihlal ettiğinin" belirtildiği Beyaz Saray açıklamasına tek kelimeyle cevap verdi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Tahran'ın "anlaşmadan önce de anlaşma koşullarını ihlal ettiğinin" ifade edildiği Beyaz Saray açıklamasını Twitter hesabından paylaşarak, tek kelimeyle "Cidden mi?" ifadesini kullandı.

Zenginleştirilmiş uranyum limitini nükleer anlaşmada belirtilen 300 kilogram stok limitin üstüne çıkardığını duyuran İran'a ilişkin Beyaz Saray tarafından yayımlanan açıklamada, "Nükleer anlaşma gerçekleşmeden önce dahi İran anlaşmanın şartlarını ihlal ediyordu" ifadelerine yer verilmesi sosyal medyada alay konusu olmuştu.

TRUMP: İRAN ATEŞLE OYNUYOR

ABD Başkanı Donald Trump, zenginleştirilmiş uranyum stok limitini aştığını duyuran İran'a, "Ateşle oynuyorlar" diye tepki gösterdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD ve müttefiklerinin, İran'ın nükleer silah geliştirmesine asla izin vermeyeceği" belirtildi.

Beyaz Saray Basın Sözcülüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, İran rejimi uranyum zenginliğini artırmak için bugün harekete geçti. İran nükleer anlaşması kapsamında İran'ın uranyumu herhangi bir düzeyde zenginleştirmesine izin vermek bir hataydı" ifadeler yer aldı.

Açıklamada, "İran için uzun zamandır sürüncemede uranyum zenginleştirmenin önlenmesi standardını geri kazanmalıyız. Birleşik Devletler ve müttefikleri, İran'ın nükleer silah geliştirmesine asla izin vermeyecek" denildi.