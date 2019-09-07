Başkan Barzani HDP heyetini kabul etti

K24 - ERBİL

Başkan Mesud Barzani, Erbil’e ziyarette bulunan HDP heyetiyle bölgedeki son gelişmeleri ve HDP’nin Türkiye’deki durumunu görüştü.

HDP Eşbaşkanı Sezai Temelli, DTK Eşbaşkanı ve Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan, Eşbaşkan Yardımcısı Nazmi Gür, Dış İlişkiler Komisyonu Eşsözcüsü ve Batman Milletvekili Feleknas Uca ile Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer’den oluşan heyet, bugün Başkan Barzani tarafından kabul edildi.

Görüşmede; bölgedeki siyasi gelişmeler, HDP ile Kürdistan Bölgesi ilişkileri ve HDP’nin Türkiye’deki durumunun ele alındığı bildirildi.

Görüşmeden önce basına açıklamada bulunan Temelli, bölgedeki son gelişmelerle ilgili Başkan Barzani’nin görüşlerini almak amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdiklerini ve Başkan Barzani’nin Kürtler ve diğer halklar için önemli bir lider olduğunu söyledi.

HDP heyeti, 7-11 Eylül tarihleri arasında sürecek olan ziyareti kapsamında Erbil ve Süleymaniye’de bazı görüşmeler gerçekleştirecek.