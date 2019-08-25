Hizbullah liderinden Fırat’ın doğusu açıklaması

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Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, “ İdlib'i yakında kurtaracağız. Daha sonra Suriye’nin bütün topraklarını özgürleştirmek için Fırat'ın doğusuna da yöneleceğiz” dedi.

Lübnan’da düzenlenen bir törende konuşan Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, bölgedeki gelişmeler ve Suriye’deki durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“Hizbullah, Suriye ordusu ile birlikte düşmana karşı başarılı mücadeleler veriyor” diyen Nasrullah, şöyle devam etti:

“Suriye’de istikrarlı bir şekilde zafere doğru ilerliyoruz. Teröristler tarafından işgal edilen İdlib'i yakında kurtaracağız. Daha sonra Suriye’nin bütün topraklarını özgürleştirmek için Fırat'ın doğusuna da yöneleceğiz.”

Hizbullah’ın “Suriye ordusu ve müttefikleriyle birlikte temmuz ayında Suriye’de terörist gruplara karşı büyük bir zafer elde etiğini” belirten Nasrallah, “2011’de parçalanması için üzerinde planların yapıldığı Suriye topraklarının kurtarılmasına az zaman kaldı” ifadelerini kullandı.

ABD’nin bölgedeki terörist gruplara Barack Obama döneminden beri destek verdiğini savunan Nasrallah, Irak’taki bazı vekillerin, ABD’yi ülkelerinden kovmak istediği için DAİŞ’i desteklediğini öne sürdü.